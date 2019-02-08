Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi08 Şubat 2019 Cuma 21:50
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan Benek ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Mehmet Cevher Benek (33), eşi Yıldız (30), çocukları Elif ve Ramazan Benek ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Benek ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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