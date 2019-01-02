Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayalık Mahallesi 2435 Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan Bakır ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan anne Emine ve baba Cumali ile çocukları Meryem, Mehmet ve İrem Bakır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.