Adıyaman'da kamyonetin Göksu Çayı'na düşmesi Göksu Çayı'na düşen kamyonet bulundu, sürücüye henüz ulaşılamadı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Göksü Çayı'na düşen kamyonet bulunurken, sürücüsüne henüz ulaşılamadı. Gölbaşı-Malatya kara yolu Harmanlı beldesi yakınlarında dün, kullandığı kamyonetin Göksu Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan Sezai Çetiner'i (32) arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. AFAD, itfaiye, dalgıç polisler ve İHH arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda sürücü bulunamadı. Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonete, Küncülü Köprüsü'nün yaklaşık 20 metre ilerisinde rastlandı. Kamyonet, incelemenin ardından otoparka çekildi. Arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.

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