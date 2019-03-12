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Adıyaman'da "joker" operasyonu

Başkalarının adına ehliyet sınava giren 6 kişi gözaltına alındı

12 Mart 2019 Salı 12:04
Adıyaman'da "joker" operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, başkalarının adına ehliyet sınavına giren 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu "joker" diye tabir edilen 6 kişinin, başkalarının yerine ehliyet sınava girerek sürücü belgesi almalarını sağladıklarını belirledi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.T, A.D, M.K, (30), M.K, (40), A.Ç. ve E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sürücü kurslarına ait dosyalar bulundu.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:04
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