0553 313 94 23

Adıyaman’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

2019 yılı 2.

23 Temmuz 2019 Salı 16:36
Adıyaman’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

2019 yılı 2. Dönem 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleştirildi.


Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı faaliyet programında yer alan yatırımlar değerlendirildi. Ulaştırma, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve turizm ile devam eden sulama projelerinin son durumu hakkında yatırımcı Bölge Müdürleri ve kurum amirleri slayt eşliğinde bilgi sunumu yaptı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, 2019 yılı yatırım programlarında, merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarınca 31, kamu kurum ve kuruluşlarınca da 313 projenin uygulandığını belirterek, “Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 6 milyar Lira’dır. 2019 yılı programı 918 milyon Lira olup, şimdiye kadar 388 milyon Lira harcama yapılmış ve yüzde 42’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.


Merkezi idare kuruluşlarımızın 2019 yılı programlarında küçüklü büyüklü 261 adet iş bulunmaktadır. Proje bedeli 5.9 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda yaklaşık 766 milyon lira harcanmış, 2019 yılında ise yaklaşık 850 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, dönem sonu itibariyle bu ödeneğin yaklaşık 359 milyon lira’sı harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 42,2’dir.


Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 52 adet işin proje bedeli 106 milyon lira’dır. Bu işler için 2019 yılında yaklaşık 68 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve dönem sonu itibariyle 29 milyon lira harcama yapılarak yüzde 42,6’lık nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.


2019 yılı sonu itibariyle yapılan çalışmalar sonucunda toplam 313 adet projenin 18 tanesi bitirilmiş, 137 proje devam etmekte olup, 158proje ise proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır” ifadelerini kullandı.


Vali Aykut Pekmez Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve devam eden yatırımlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:36
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang hummasından hastaneye kaldırıldı
    1. Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang..
    2. İYİ Partili Parlak’ın Basın Bayramı..
    3. Turizm acenteleri Sındırgı’da buluştu
    4. Darbeciler mahkemede de rahat..
    5. Efeler Belediyesi geleceğe ışık tutuyor
    6. Tam 271 milyon dolar sahte para.....
    7. Dere kenarında korkunç infaz!
    8. Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    10. AK Parti milletvekili Açıkgöz,..
    11. Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın..
    12. Telefonunu çalan hırsıza seslendi: 500..
    13. Libya'nın başkentinde çatışmalar..
    14. 6 dilde kara propaganda yapılıyor!..
    15. Emekli maaşları farkı ne zaman..
    16. Şanlıurfa'da salça yaparken damdan..
    17. Denizde rahatsızlanan kadını..
    18. CHP milletvekili Sarıaslan, Belediye..
    19. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24..
    20. (Özel) Arnavutköy’de iki araç kafa..
    21. MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis..
    22. Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi..
    23. Mahalle sakinlerinden örnek davranış
    24. Peşmerge'nin IKBY dışında oy..
    25. Mobilya seçimi yaparken dikkat..
    26. Almanya'da camiye bomba ihbarı
    27. İnce, şoför esnafının sorunlarını..
    28. Muğla jandarmasından sahte içki ve..
    29. Sıla Öğrenci Yurdundan mezun olanlar..
    30. Kurbanlık alacaklara tavsiyeler
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi