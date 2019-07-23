Adıyaman’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

2019 yılı 2. Dönem 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı faaliyet programında yer alan yatırımlar değerlendirildi. Ulaştırma, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve turizm ile devam eden sulama projelerinin son durumu hakkında yatırımcı Bölge Müdürleri ve kurum amirleri slayt eşliğinde bilgi sunumu yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, 2019 yılı yatırım programlarında, merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarınca 31, kamu kurum ve kuruluşlarınca da 313 projenin uygulandığını belirterek, “Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 6 milyar Lira’dır. 2019 yılı programı 918 milyon Lira olup, şimdiye kadar 388 milyon Lira harcama yapılmış ve yüzde 42’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Merkezi idare kuruluşlarımızın 2019 yılı programlarında küçüklü büyüklü 261 adet iş bulunmaktadır. Proje bedeli 5.9 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda yaklaşık 766 milyon lira harcanmış, 2019 yılında ise yaklaşık 850 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, dönem sonu itibariyle bu ödeneğin yaklaşık 359 milyon lira’sı harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 42,2’dir.

Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 52 adet işin proje bedeli 106 milyon lira’dır. Bu işler için 2019 yılında yaklaşık 68 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve dönem sonu itibariyle 29 milyon lira harcama yapılarak yüzde 42,6’lık nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2019 yılı sonu itibariyle yapılan çalışmalar sonucunda toplam 313 adet projenin 18 tanesi bitirilmiş, 137 proje devam etmekte olup, 158proje ise proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır” ifadelerini kullandı.

Vali Aykut Pekmez Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve devam eden yatırımlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.