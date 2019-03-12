0553 313 94 23

Adıyaman’da ikinci ’joker’ operasyonu

Adıyaman’da ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 6 kişi gerçekleştirilen ikinci ’joker’ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 12:19
Adıyaman’da ikinci ’joker’ operasyonu

Adıyaman’da ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 6 kişi gerçekleştirilen ikinci ’joker’ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat 2019 tarihinde Adıyaman merkezli 12 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere yönelik operasyon yapılmış ve 54 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 54 kişiden 7’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Soruşturmayı kapsamlı bir şekilde yürütmeye devam eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ikinci kez ’joker’ operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında M.T., A.D., M.K., M.K, A.Ç. ve E.S. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şüpheli olduğu değerlendirilen çok sayıda motorlu taşıt sürücüleri kursu giriş dosyaları ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs kanserini artırdı
    1. "Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs..
    2. İngiliz parlamentosu Brexit..
    3. Binlerce sokak hayvanı sıcak bir..
    4. Sessiz dünya için işaret dilini..
    5. “Aşı Candır Hayat Kurtarır”
    6. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları..
    7. UDEF, 51 ülkeden gelen uluslararası..
    8. Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’..
    9. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    10. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    11. Samsun şehitler için yürüyecek
    12. Kırıkkale Üniversitesine "TS EN ISO..
    13. Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı..
    14. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    15. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    16. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    17. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    18. "Alemdağ Caddesi ve çevresindeki..
    19. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102..
    20. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü