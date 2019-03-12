Adıyaman’da ikinci ’joker’ operasyonu

Adıyaman’da ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 6 kişi gerçekleştirilen ikinci ’joker’ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat 2019 tarihinde Adıyaman merkezli 12 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere yönelik operasyon yapılmış ve 54 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 54 kişiden 7’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Soruşturmayı kapsamlı bir şekilde yürütmeye devam eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ikinci kez ’joker’ operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında M.T., A.D., M.K., M.K, A.Ç. ve E.S. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şüpheli olduğu değerlendirilen çok sayıda motorlu taşıt sürücüleri kursu giriş dosyaları ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.