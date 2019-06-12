Adıyaman’da iki farklı kazada 10 kişi yaralandı

Adıyaman’da, meydana gelen iki farklı kazada 10 kişi yaralandı.

İlk kaza merkeze bağlı Güzelyurt Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer K. idaresindeki 02 AAR 852 plakalı otomobil, Güzelyurt Köyü yolu üzerinde önünde seyir halinde bulunan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer K. ile otomobilde bulunan Hüseyin, Yeliz, Muhammed, Ercan, Figen Kahraman ve Halime Siltat yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanılan ikinci kaza ise Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere Hasan T. idaresindeki 02 HN 578 plakalı hafif ticari araç ile Hasan A. idaresindeki 02 AAS 185 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Hasan T. ile araçlarda bulunan Mahir Tutdere ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan toplam 10 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.