0553 313 94 23

Adıyaman'da ihalelerde usulsüzlük iddiası

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl görevlendirme yapılan merkez ilçeye bağlı Kömür Belde Belediyesinde, 2016'da yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Adıyaman'da ihalelerde usulsüzlük iddiası

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl görevlendirme yapılan merkez ilçeye bağlı Kömür Belde Belediyesinde, 2016'da yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Kömür Belde Belediyesinde 2016'da yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit etti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında beldede yaşayan 6 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür beldesinde, Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 30 Ağustos 2018'de Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya kayyum olarak görevlendirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:46
  1. Adıyaman
  2. KOM ekipleri
  3. Kömür beldesi
  4. usulsüzlük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Erdek Belediye Başkanının görevinden alındığı iddia edildi
    1. CHP’li Erdek Belediye Başkanının..
    2. Mersin'de kaçakçılara operasyon
    3. PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu..
    4. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    5. Beşiktaş'ta deprem! Fikret Orman..
    6. Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım..
    7. İran'da yasağa rağmen halkın..
    8. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi..
    9. Bakan Varank: "Bizim gönderdiğimiz..
    10. Olcay Çokar’ın adı bu parkta yaşayacak
    11. ABD heyetinden "Amerikan askerleri..
    12. Türkiye liglerine 31 Mart yerel seçim..
    13. Fındık ihracatçıları bahçe zararlıları..
    14. Usta oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna..
    15. Uysal: ‘Ağalar, paşalar değil..
    16. BEYMEN Collection’un Kadın 2019..
    17. "Tüm illerimiz bizim için hizmette..
    18. Kazım Kurt 71 Evler’de vatandaşlarla..
    19. Felaketin yaşandığı ülkede üç gün..
    20. Kahta ilçesinde esrar maddesi ele..
    21. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    22. Gelir İdaresi'nden kritik..
    23. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    24. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    25. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    26. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    27. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    28. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    29. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    30. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin