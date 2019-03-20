Adıyaman’da ihalede usulsüzlük operasyonu: 6 gözaltı Adıyaman’ın Kömür beldesinde ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’ın Kömür beldesinde ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kömür beldesinde 2016 yılında ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisini alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ihale evraklarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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