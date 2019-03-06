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Adıyaman'da hırsızlık: 3 bin lira çalındı

Adıyaman’da, bir ikamete giren hırsız ya da hırsızlar evden nakit para çalarak kayıplara karıştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:25
Adıyaman'da hırsızlık: 3 bin lira çalındı

Adıyaman’da, bir ikamete giren hırsız ya da hırsızlar evden nakit para çalarak kayıplara karıştı.

 

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. Katında ikamet eden M.B’ye ait eve giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar evden 3 bin TL para nakit para çaldı. Aldıkları paralarla birlikte evden çıkan şahıs ya da şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra olayı fark eden ikamet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:25
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