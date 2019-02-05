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Adıyaman'da hastanede doktora darp iddiası

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

05 Şubat 2019 Salı 17:33
Adıyaman'da hastanede doktora darp iddiası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde bir hasta yakını, doktor Serdar Olt'un yanına gelerek hastasını "hemen muayene etmesini" istedi.

Doktor Olt, içeride hastalar bulunduğunu, sıra beklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hasta ve yakınları, doktorun sekreteriyle tartıştı.

Tartışmaları duyan doktor, odasından çıktığı sırada hasta ve hasta yakınları tarafından darbedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olt, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:33
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