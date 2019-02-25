0553 313 94 23

Adıyaman’da GETAT Polikliniği açıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, prp, akupunktur ve kupa tedavisi hizmetlerinin verileceği geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) polikliniği açıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
Adıyaman’da GETAT Polikliniği açıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, prp, akupunktur ve kupa tedavisi hizmetlerinin verileceği geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) polikliniği açıldı.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yeni poliklinik daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Geleneksek ve Tamamlayıcı Tıp konusunda Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı programlarda eğitim alan Dahiliye Uzmanı Dr. Enes Seyda Şahiner tarafından uygulanacak.


GETAT Polikliniğinde yapılan geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamaları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Enes Seyda Şahiner, “Modern tıbbi uygulamalarla geleneksel tıp yöntemlerini birleştirerek halkımızın merdiven altı sağlıksız uygulamalardan kurtarılması ve şifası için çalışmaktayız. Kliniğimizde, 5 bin yıllık geçmişe dayanan bu tedavilerin uzman hekim tarafından yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Burada yapılan tüm tedavilerin bilimsel olarak ispatlandığını ve modern tıbba alternatif olmadığını aksine tamamlayıcı nitelikte” dedi.


Poliklinikte ilk etapta akupunktur ve hacamat uygulaması yapacaklarını da söyleyen Şahiner, “Akupunktur ve kupa terapisi 5 bin yıllık geçmişi olan ve halkımız tarafından bilinen fakat birçok yerde işin ehli olmayan eski yöntemlerle yapılan bir uygulamadır. Bu noktada Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polikliniğimizi açtık. Hastanemizde akupunktur, kupa tedavisi, prp ve hacamat hizmeti vereceğiz. Fitoterapi dediğimiz bitkisel ilaçla tedavi, sülük tedavisi, hipnoz ve ozon tedavileri de yapmayı planlıyoruz. GETAT uygulamaları arasında bulunan bitkisel tedavilerin hekim kontrolü dışında kullanılması yanlış bir uygulamadır. Yan etkileri kimyasal ilaçlara göre daha azdır ama bilinçsiz kullanıldığı zaman ciddi zararlara neden olabilir” şeklinde konuştu.


GETAT Polikliniğinin hizmete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Bilindiği üzere alternatif tıbba bakanlığımız büyük önem vermekte ve bu hizmetlerin hastanelerde sunulmasını bizzat teşvik etmektedir. Halk arasında bilinen adıyla hacamat yine iyileşemeyen yaralar için ozon tedavisi, akupunktur, sülük tedavisi gibi tedavi yöntemleriyle hastalarımıza hizmet vereceğiz. Bu tedavi yöntemleri hastanemizde hijyen ve modern bir ortamda yapılmaktadır. Açılan polikliniğimizde, geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin birlikte kullanımı ile hastalara mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün sonu
    1. Piyasalarda gün sonu
    2. Numan Kurtulmuş, kirli ittifakı..
    3. AA'nın Çin'deki ekibinin artırılması..
    4. AK Parti'nin Tokat mitingi
    5. Motorin ve benzine zam
    6. Borsa günü yükselişle tamamladı
    7. "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak..
    8. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş..
    9. Elazığ’da Memur-Sen’den Mısır’daki..
    10. Çaldıkları demirleri satarken..
    11. Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara..
    12. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    13. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    14. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    15. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    16. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    17. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    18. Kırsal mahallelerde kumlama..
    19. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    20. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    21. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    23. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    24. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    25. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    26. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    27. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    28. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    29. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    30. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler