Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu
Muğla'da ByLock kullandıkları iddiasıyla aranan çift, Adıyaman'da yakalandı31 Ocak 2019 Perşembe 15:26
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda karı koca gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla aranan E.G. ile eşi R.G'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çift, Muğla'ya gönderildi.
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