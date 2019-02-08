Adıyaman'da FETÖ sanığına hapis cezası FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütte "büyük bölgeci" olarak görev yaptığı iddiasıyla yargılanan kadın sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Hatice Atmaca, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı. Son sözleri sorulan sanık Atmaca, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bağlı birçok kurumda çalıştığını, örgüt içerisinde "büyük bölgeci" olarak görev yaptığını belirterek, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Atmaca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.







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