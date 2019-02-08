0553 313 94 23

Adıyaman'da FETÖ sanığına hapis cezası

FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütte "büyük bölgeci" olarak görev yaptığı iddiasıyla yargılanan kadın sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

08 Şubat 2019 Cuma 15:52
Adıyaman'da FETÖ sanığına hapis cezası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Hatice Atmaca, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Atmaca, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bağlı birçok kurumda çalıştığını, örgüt içerisinde "büyük bölgeci" olarak görev yaptığını belirterek, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Atmaca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:52
  1. Adıyaman
  2. büyük bölgeci
  3. FETÖ/PDY
  4. hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. İstanbul Başakşehir projesi Avrupa'da görücüye çıkıyor
    1. 3. İstanbul Başakşehir projesi..
    2. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, aracında..
    3. Bilirkişi, müteahhitten rüşvet..
    4. Kemal Kılıç kimdir? | Giresunspor..
    5. "İsveç'te Müslümanlara karşı ırkçılık..
    6. Okyanus ülkesi Filipinler'de 5.9..
    7. Ticaret Bakanı Pekcan Romanya’da
    8. İran'da sosyal medyaya erişim engeli..
    9. İçişleri Bakanlığı 1200 sözleşmeli..
    10. Ev sahibiyle kiracı birbirine girdi!..
    11. Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri..
    12. DSP liderinden CHP'ye 'sol'..
    13. Şeyhül-muharririn Ahmet Kabaklı kabri..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki ay..
    15. Anne-babalar dikkat! Çocukların..
    16. Toplu taşıma araçlarının engellilerin..
    17. Giresunspor, teknik direktör Kemal..
    18. Fuzul Yapı, Evim Türkiye Gayrimenkul..
    19. FETÖ'nün sözde "insan kaynakları"..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, HDP, İYİ..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları