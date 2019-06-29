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Adıyaman’da facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman’da, park halindeyken freni boşalan otomobil, yüzlerce aracın geçiş yaptığı Atatürk Bulvarında refüjde askıda kalması sonucu olası bir faciadan dönüldü.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:23
Adıyaman’da facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman’da, park halindeyken freni boşalan otomobil, yüzlerce aracın geçiş yaptığı Atatürk Bulvarında refüjde askıda kalması sonucu olası bir faciadan dönüldü.


Edinilen bilgilere göre, Mustafa Şahin’e ait 02 AF 768 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yakınlarında park halinde olduğu esnada aniden freni boşaldı. Frenlerin devre dışı kalması ile birlikte park halindeki otomobil kendiliğinden hareket ederek yüzlerce aracın geçiş yaptığı Atatürk Bulvarına doğru ilerledi. O esnada bir çok aracın geçiş yaptığı Atatürk Bulvarına ilerleyen otomobili fark eden yoldan geçen vatandaşlar otomobilin arkasından koşarak otomobili durdurmaya çalıştı. Vatandaşların çabaları ile hızı düşen otomobil, Atatürk Bulvarındaki yan yolu geçip ana yola çıkacağı esnada refüjde askıda kaldı. Adeta facianın eşiğinden dönülen olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşların durumu trafik polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemeleri alarak otomobil plaka sorgulamasından Mustafa Şahin’e ulaştı. Aracının başına gelen Mustafa Şahin, otomobilin kendiliğinden ilerlediğini el freninin çekik olduğunu durumu polis ekiplerinden öğrendiğini söyledi.Otomobil, vatandaşların ve trafik polislerinin yardımı ile refüjden indirildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:23
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