Adıyaman'da fabrika yangını
Yem fabrikasında sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu31 Aralık 2018 Pazartesi 16:43
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yem fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Organize sanayi bölgesindeki bir yem fabrikasında sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İşçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
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