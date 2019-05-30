Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’da, iki katlı bir evin 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi’nde iki katlı bir evin 2. katında ikamet eden Ayşe U.’ya ait evde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.