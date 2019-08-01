Adıyaman'da ev yangını

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Kayalık Mahallesi'nde Fetli Ataman'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken aile fertlerinden 3 kişi yaralandı. 112 Acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeliha, Fetli ve Halise Ataman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan itfaiye ekipleri, evin içerisinde mahsur kalan muhabbet kuşuna kalp masajı ve suni teneffüs yapmasına rağmen kurtaramadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.