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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü. İlk gelen bilgilere göre uçağın pilotunun öldüğü belirlendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:08

Bugün saat 08.30 sıralarında, Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait uçak, henüz belirlenemeyen nedenle boş araziye düştü. Parçalanan uçaktaki kursiyer pilot, yaşamını yitirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:08
  1. Gaziantep
  2. Adıyaman
  3. eğitim uçağı

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  • haberci haberci 18 sa önce
    daha gecenlerde düstü ve iki kisi sehit olmustuyine mi yabu ucaklari kim kontrol ediyor?
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