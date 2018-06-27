Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot öldü

Bugün saat 08.30 sıralarında, Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait uçak, henüz belirlenemeyen nedenle boş araziye düştü. Parçalanan uçaktaki kursiyer pilot, yaşamını yitirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.