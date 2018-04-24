Adıyaman'da deprem! Geceyi sokakta geçirdiler

ÇEVRE İLLERDEDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.34'te Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde Richter ölçeğine göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise14.4 kilometre olarak açıkladı. Deprem Adıyaman'ın yanı sıra çevrede bulunan Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da şiddetli hissedildi.

EVLERDE HASAR OLUŞTU



Geniş bir alanı etkileyen depremle birlikte Samsat başta olmak üzere yerleşim birimlerinde halk panik halinde sokağa fırladı. Samsat'ta bazı evlerde hasar oluştu. Depremin merkez üssü olan Samsat'ın Kırmacık Köyü'ndeki evlerde hasar gördü. İlk depremi gece boyu artçı şoklar izlerken köylüler geceyi sokakta geçirdi. Depremin olduğu bölgelere AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk depremin ardından 23 dakika sonra saat 03.57'de büyüklükleri 1.8 ile 2.9 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.