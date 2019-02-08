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Adıyaman'da DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir yıl önce güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da çıkarıldığı mahkemece salıverilen DEAŞ üyesi kadın, teslim olan başka bir teröristin ifadesi doğrultusunda tutuklandı

08 Şubat 2019 Cuma 14:29
Adıyaman'da DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ üyesi kadın, başka bir teröristin ifadesi doğrultusunda tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Ocak 2018'de Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerek Ceylanpınar'da güvenlik güçlerine teslim olan DEAŞ'lı terörist Demet T. (25), Adıyaman'daki nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği, 15 Aralık 2018'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim DEAŞ'lı terörist Ayşenur İ'nin verdiği bilgi doğrultusunda Demet T. hakkında tutuklama kararına hükmetti.

Polis ekiplerince kent merkezindeki evinde gözaltına alınan Demet T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca, mavi listede aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Demet T, 28 Ocak 2018'de Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuş, Adıyaman'a getirilmiş, 29 Ocak 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DEAŞ'lı terörist Ayşenur İ. ise 15 Aralık 2018'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Adıyaman'a getirilen zanlı, 19 Aralık'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, Başsavcılığın itirazı üzerine 31 Aralık 2018'de tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:29
  1. Adıyaman
  2. DEAŞ'lı terörist
  3. Demet Taşar

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