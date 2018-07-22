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Adıyaman'da cinnet: 5 ölü var

Adıyaman'da cinnet geçiren bir şahıs; babasını, ağabeyini, yengesini ve 2 yeğenini öldürdü.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:49
Adıyaman'da cinnet: 5 ölü var

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. Aydın'da da önceki akşam 51 yaşındaki Mustafa Duran adlı şahıs, boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldürmüş, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi de yaralamıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 11:49
  1. Aydın
  2. Adıyaman
  3. cinnet

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