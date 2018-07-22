Adıyaman'da cinnet: 5 ölü var
Adıyaman'da cinnet geçiren bir şahıs; babasını, ağabeyini, yengesini ve 2 yeğenini öldürdü.22 Temmuz 2018 Pazar 11:49
Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. Aydın'da da önceki akşam 51 yaşındaki Mustafa Duran adlı şahıs, boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldürmüş, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi de yaralamıştı.
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