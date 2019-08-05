Adıyaman’da, cinayet zanlısı tutuklandı Adıyaman’da 13 yaşındaki çocuğu öldüren ve daha sonra tarla kenarına bırakan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman’da 13 yaşındaki çocuğu öldüren ve daha sonra tarla kenarına bırakan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra cesedine ulaşılan Hüseyin Nasrullah Çelik’i (13) öldürdüğü iddiasıyla Antalya’da yakalanan Abdurrahman Murat Ç., cinayeti işlediğini itiraf etti.

Antalya’da işlemleri tamamlanan ve Adıyaman’a getirilen cinayet zanlısı, sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.