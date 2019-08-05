0553 313 94 23

Adıyaman’da, cinayet zanlısı tutuklandı

Adıyaman’da 13 yaşındaki çocuğu öldüren ve daha sonra tarla kenarına bırakan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:10
Adıyaman’da, cinayet zanlısı tutuklandı

Adıyaman’da 13 yaşındaki çocuğu öldüren ve daha sonra tarla kenarına bırakan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra cesedine ulaşılan Hüseyin Nasrullah Çelik’i (13) öldürdüğü iddiasıyla Antalya’da yakalanan Abdurrahman Murat Ç., cinayeti işlediğini itiraf etti.


Antalya’da işlemleri tamamlanan ve Adıyaman’a getirilen cinayet zanlısı, sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk okçuluğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır"
    1. "Türk okçuluğu 2020 Tokyo..
    2. 69'luk yüzücü gençlere taş çıkartıyor
    3. MMA Şampiyonası’nda Türkiye’yi..
    4. Merkez Bankasından zorunlu karşılık..
    5. Modern pentatlonda "ilk 8" hedefi
    6. Adıyaman’da, cinayet zanlısı tutuklandı
    7. Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye..
    9. Tahtalı Dağı Zirvesi’nde turistlerin..
    10. Antalya'da elektrik akımına kapılan..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bizimle..
    12. Mehmet Emin Ay Hoca'dan Hac ilahisi
    13. (Özel) Hipnoz ile kötü anıların etkisi..
    14. Bayram için çocuklara özel etkinlikler
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "KKTC’nin..
    16. Dağ zirvesinde nikah töreni
    17. Fındığın yara iyileşmesini..
    18. Hayvan hakları için "kimlik takibi"..
    19. Çinli Ji Wang Bolu’ya gelin oldu
    20. Tescilli Pervari balı üreticisinin..
    21. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu..
    23. İzmit esnafı bayram alışverişini..
    24. Hitler’e özenen sürtük! ‘Lübnan’daki..
    25. TCMB'den repo ihalesi
    26. Üç dönemdir dostluk grubu başkanı
    27. Huzura kavuşan Tunceli, Akdeniz ve Ege..
    28. Aydın’da motosikletler çarpıştı; 2..
    29. Kocaeli Terminali’nden 6 ayda 376 bin..
    30. Hicretin mucizevi dağı: Sevr
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz