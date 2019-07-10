Adıyaman’da cep telefonu hırsızları yakalandı

Adıyaman’da, ikametlere girerek cep telefonu hırsızlığı yapan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Mara Mahallesinde 4 adet cep telefonu çalan ve Sümerevler Mahallesinde de girdikleri evde cep telefonu çalmak isterken yakalanan A.N., ile M.M., isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen her iki şahıs burada yapılan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıslar burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.