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Adıyaman'da teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı, 1 asker şehit oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:41
Adıyaman'da teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

Adıyaman'da merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti.

Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Adıyaman kırsalında PKK' lılarla çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılanlan yaralı askerlerden 1' inin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi..

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:41
  1. Adıyaman
  2. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • yılmazyılmaz41 dk önce
    Çok yazık şehidimizin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin ve derhal incirlik üssü kapatılsın bu işlerde amerikanın payı büyük
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