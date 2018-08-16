Yüreklere ateş düştü! Adıyaman'da 4 asker şehit oldu!

Adıyaman'da merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti.

Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.

YÜREKLERE ATEŞ DÜŞTÜ

Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 7 asker yaralanmış, ardından hastaneye kaldırılan askerlerden biri kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Son gelen haberlere göre şehit sayısı 4'e yükseldi