Yüreklere ateş düştü! Adıyaman'da 4 asker şehit oldu!
Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı, 1 asker şehit oldu.16 Ağustos 2018 Perşembe 11:41
Adıyaman'da merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti.
Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.
YÜREKLERE ATEŞ DÜŞTÜ
Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 7 asker yaralanmış, ardından hastaneye kaldırılan askerlerden biri kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Son gelen haberlere göre şehit sayısı 4'e yükseldi
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