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Adıyaman'da caminin musluklarını çalan hırsız yakalandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:36
Adıyaman'da caminin musluklarını çalan hırsız yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, bir caminin musluklarını çalarken güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi avlusundaki yaklaşık 10 musluğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın zanlısı A.A'yı (15) kent merkezinde çalınan musluklarla yakaladı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çalınan musluklar ise cami imamı Ziya Aktulum'a teslim edildi.

Aktulum, "Sabah namazının ardından muslukların çalındığını tespit ettim ve durumu polise bildirdim. Ekipler sağ olsun kısa sürede olayın şüphelisini buldu. Muslukları teslim aldım. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin avlu içerisindeki muslukları yerinden söktüğü görülüyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:36
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  4. HIRSIZLIK
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