Ramazan Bayramının 1. Gününde Adıyaman’da, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Terk edilmiş şehir görünümüne bürünen Adıyaman’daki sokakların boş kalması Ramazan Bayramının 1. Günü olması ve sıcak havalara bağlanırken, vatandaşların uzmanların ’Sıcak havada dışarı çıkmayın’ uyarısını dikkate aldıkları görülüyor.

Birkaç gün öncesine kadar bayram alışverişine çıkan vatandaşlardan dolayı cadde ve sokaklar hem yaya hem de araç trafiğini güçlükle kaldırırken bayramın ilk gününde ise hem araç hem de yayaya görülmedi.