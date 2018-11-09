Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 'bisiklet' hırsızlığına tutuklama
Gölbaşı ilçesinde, farklı apartmanlardan çalınan 5 bisiklet ilgili gözaltına alınan R. Ö., cezaevine gönderildi.09 Kasım 2018 Cuma 21:05
Mimar Sinan ve Cumhuriyet mahallelerinde, apartmanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüpheli R.Ö.'yü çaldığı 5 bisikletle birlikte yakaladı.
R.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan bisikletler ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.
KAYNAK: DHA
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