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Adıyaman'da bir mezrada kuduz önlemi

Akıncı mezrasında bir inekten kuduz şüphesiyle alınan numune pozitif çıktı- Mezraya hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süreyle yasaklandı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:22
Adıyaman'da bir mezrada kuduz önlemi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, bir mezrada inekten kuduz şüphesiyle alınan numunenin pozitif çıktığı bildirildi.

Merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akdere köyüne bağlı Akıncı mezrasında, ölen bir büyükbaş hayvandan kuduz şüphesiyle alınan numune, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Burada yapılan incelemede ineğin kuduz olduğu belirlendi. Ekiplerce aileye ait diğer 7 büyükbaş hayvan da itlaf edildi.

Ekipler, mezranın girişine "Burada kuduz hastalığı vardır" tabelası dikti. Mezrada ilaçlama çalışması yapan ekipler, bazı küçükbaş hayvanları da aşıladı.

Mezraya hayvan giriş ve çıkışlarının 6 ay süreyle yasaklandığı bildirdi.

Jandarma ekipleri de mezraya hayvan giriş ve çıkışlarının engellenmesi için güvenlik önlemleri aldı.

Hayvanın sahibi Suriye uyruklu Sadık Huleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt içirdiği çocuklarının bir süre sonra rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Çocuklarının durumunun iyi olduğunu ifade eden Huleli, "Hayvanlarım kuduz teşhisiyle itlaf edildi. Ekipler, şu an burada ilaçlama çalışması yapıyor. Sağlık durumlarımız iyi." dedi.

Adıyaman'daki Akıncı mezrasında yaşayan ve evlerinin bahçesinde bir büyükbaş hayvan telef olan 9 kişilik Suriyeli aile baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, mezra kuduz şüphesiyle geçici karantinaya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:22
  1. Adıyaman
  2. Akıncı
  3. Kuduz
  4. mezra

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