Adıyaman’da bir kadının kocasını darbettiği iddiası

Adıyaman’da bir kadının kocasını darbettiği iddiası15 Şubat 2019 Cuma 00:07
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde yaşayan Derviş K. ile eşi Hanım K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanım K. kocasını taş ve sopayla darbetti.
Yaralanan Derviş K. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.
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