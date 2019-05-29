Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, Mustafa Kemal Boyber yaraladı. Boyber, 112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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