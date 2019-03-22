Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 Yaralı Adıyaman’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi civarında iki kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken yaşanan kavgada Nazir N., isimli kişi yanında getirdiği bıçak ile Zeki K’yi bacağından bıçakladı.Bacağından yaralanan Zeki K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Zeki K’yı bıçaklayan Nazir N., ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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