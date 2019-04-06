Adıyaman’da bedelli erbaş ve erler yemin etti Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 6’ıncı dönem bedelli erbaş ve erler yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 6’ıncı dönem bedelli erbaş ve erler yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, jandarma personeli ve erbaş erlerin aileleri katıldı.

Askerler Türk Bayrağı ve silah üzerine yemin etti. Asker ailelerinin heyecanlı olduğu tören sonundabaşarılı erbaş ve erlere çeşitli hediyeler verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.