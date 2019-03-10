0553 313 94 23

Adıyaman’da bedelli askerler yemin etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 5.’ci dönem bedelli erbaş ve erler için yemin töreni düzenlendi.

10 Mart 2019 Pazar 16:23
Adıyaman’da bedelli askerler yemin etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 5.’ci dönem bedelli erbaş ve erler için yemin töreni düzenlendi.

 

Yaklaşık 20 günlük eğitimlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı askeri gazinosunda yemen töreni düzenlendi. Yemin törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev KUTLU, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Devlet Hava Meydanları Müdürü Halil Dilben, Jandarma personelleri ve asker yakınları katıldı. Eğitimini tamamlayan 4’üncü dönem er ve erbaş bayrak ve silah üzerine yemin etti.

 

Aynı zamanda il protokolü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek takdiminde bulunarak kadınlar günü de kutlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:23
  1. Adıyaman
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    1. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    2. İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta
    3. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    4. Fiji’de 6.2 şiddetinde deprem
    5. Hamza Hamzaoğlu: Bizden daha iyi..
    6. Rus gemisi ülkeyi karıştırdı!..
    7. Darbeci Sisi'den kankasına kıyak!..
    8. Avrupa Komisyonu’ndan Alman otomobil..
    9. Tosyalı Genç Sporcu Karadeniz Bölge..
    10. Kadınların bisiklet konvoyunda gergin..
    11. Gümüşhanespor-Amed Sportif..
    12. MYP Genel Başkan Yardımcısı Aktürk:..
    13. Yeni Orduspor-Düzcespor: 2-0
    14. İmamoğlu’ndan gözlüklü gönderme
    15. "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık..
    16. "Kulubün kayyuma gitmesine gönlümüz..
    17. Otomobil altında kalan yaşlı adam ağır..
    18. Tosya Belediyesi son meclis..
    19. Baydilli ev ziyaretlerine devam ediyor
    20. Liseli Muammer , gözyaşları arasında..
    21. "Farklılıklarımızı, insanlığın,..
    22. Tavuk yüklü tır alev aldı
    23. Mehmet Özhaseki: Kültür merkezinin..
    24. Batman’da 3 bin kişilik aşiret HDP’den..
    25. Kilis Belediyespor-Şanlıurfa..
    26. Palandöken'de güneşli havada kayak
    27. "Ekonomik projelerimizi öne aldık"
    28. Jandarmanın ikazına uymayan şüpheli..
    29. Fatih Ocak’tan yetkili sendika..
    30. Filistin’in yeni başbakanı belli oldu
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor