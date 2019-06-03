Adıyaman’da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu Adıyaman’da Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman’da Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman’da Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölebatmaz Caddesi bayram öncesi araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan caddelerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bir taraftan bayram tatlısı siparişi verirken, diğer taraftan bayramlık elbise ve bayram şekeri alıyor. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar ise arefe gününde bayram hazırlıklarını tamamlayabilmenin heyecanını yaşıyor

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