Adıyaman'da balkondan düşen Suriyeli çocuk yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki Suriyeli çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katında ailesiyle oturan Suriyeli Hira Mohammed henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

Yakınlarınca Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mohammed, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mohammed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.