Adıyaman'da balkondan düşen çocuk öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen Umut Birkan Tanrıverdi (3) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıverdi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.