Adıyaman’da aynı bölgede iki kaza: 21 yaralı

Adıyaman’da, aynı bölgede iki farklı kazada 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ferdi Altun idaresindeki 02 BB 720 plakalı minibüs ile Cengiz Akgün idaresindeki 55 NS 799 plakalı minibüs, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı mevkisinde çarpıştı. Yaşanılan kazanın hemen yakınlarında bu defa Ali Tekyıldız idaresindeki 27 B 9872 plakalı otomobil ile Aziz Şimşek idaresindeki 44 S 531 plakalı minibüs çarpıştı. Aynı bölgede yaşanılan her iki kazada, sürücülerden Aziz Ş., Ferdi A., Cengiz A., Ali T. ile araçlarda bulunan Kemal Ü., Hanım T., Erdal Ö., Abdullah Nevzat F., Ali T., Murat Y., Mehmet Ö., Nebi S., Nebi A., Müslüm D., İsa H., Hamza S., Hasan P., Semih P., Ertuğrul M., Ali T. ve Hasan Basri T. olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.