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Adıyaman'da ay çekirdeği yüklü kamyon yandı

06 Ağustos 2019 Salı 10:27
Adıyaman'da ay çekirdeği yüklü kamyon yandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İsmet Öztürk idaresindeki 02 KB 898 plakalı ay çekirdeği yüklü kamyonda, Gölbaşı-Malatya kara yolu Ozan köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kamyonun dorsesindeki yangını gören sürücü, durumu Gölbaşı Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Çevredekilerin de müdahale ettiği yangını itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Kamyon, kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:27
  1. Gölbaşı
  2. İtfaiye ekipleri
  3. Kamyon
  4. Yangın

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