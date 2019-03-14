Adıyaman’da atık pil toplama kampanyası

Adıyaman Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman’daki okullarda atık pil toplama kampanyasında derece yapan okullara ödülleri verildi.

Adıyaman Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Pil İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (TAB) arasında imzalanan protokol kapsamında il merkezinde ve ilçelerde bulunan ilk ve ortaokullarda ödüllü atık pil toplama kampanyası düzenlendi. Kampanyada en çok pil toplayan ilk üç okula Lisanslı Pil İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği tarafından ödüller dağıtıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü adına projenin koordinatörlüğünü yürüten Çevre Mühendisi Bekir Yıldırım, 2018-2019 yılı ödüllü atık pil toplama kampanyası kapsamında dereceye giren ilkokulun Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu olduğunu ve hediyesinin masa tenisi masası olduğunu söyledi.

Spor malzemesi ödülünü kazanan ve ikinciliği elde eden okulun ise Cengiz Topel İlkokulu olduğunu dile getiren Yıldırım, kampanyayı en iyi uygulayan ve üçüncülük ödülü olarak belirlenerek satranç eğitim setini kazanan okulun ise Birsen Esensoy İlkokulu olduğunu belirtti.

Dereceye giren okulların yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu uygulama ile hem öğrencilerin atıklar konusunda bilinçlendirildiğini, hem de okulların ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi ve yetkililere teşekkür etti.