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Adıyaman'da arkadaşının tüfekle kazara vurduğu genç öldü

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

26 Temmuz 2019 Cuma 12:05
Adıyaman'da arkadaşının tüfekle kazara vurduğu genç öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da arkadaşının av tüfeğiyle kazara yaralanan genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla şakalaşan B.C'nin (19) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği gencin arkadaşı Murat Köklüoğlu (19), ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köklüoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

B.C. olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:05
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