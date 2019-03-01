Adıyaman'da aranan şüphelilere yönelik operasyon Kentte düzenlenen "huzur" uygulamasında, aralarında 2 FETÖ/PDY şüphelisinin de bulunduğu 15 kişi yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen huzur uygulamasında, aralarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 kişinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan tutuklama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde "huzur" uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında önceden belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, aralarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 kişinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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