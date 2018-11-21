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Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi gözaltına aldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:47
Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, uyuşturucu satıcılığı ve gasp gibi suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada, 10 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili aynı evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:47
  1. Adıyaman
  2. Suç
  3. uyuşturucu

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