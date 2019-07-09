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Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı

09 Temmuz 2019 Salı 19:20
Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile B.T. yakalandı.

Hükümlüler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

E.D'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, B.T'nin hakkında ise 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve bin 800 lira ceza bulunduğu belirlendi.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:20
  1. Adıyaman
  2. aranma
  3. hapis cezası

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