0553 313 94 23

Adıyaman’da araç içerisinde torba torba canlı kurbağa ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde torbalara konulmuş 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47
Adıyaman’da araç içerisinde torba torba canlı kurbağa ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde torbalara konulmuş 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sıkı denetimler sırasında Adıyaman - Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında durumundan şüphelenilen araç durdurularak arandı. Didik didik aranan araç içerisinde torbalara konulan 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi. Kurbağaların otellere satılmak üzere yakalandığı öğrenildi. Araç içerisinde bulunan şahısların Özel Ürün Menşei Belgesi’nin bulunmaması üzerine kurbağalara el konuldu. Araçta bulunan A.Y., V.İ., H.İ. ve S.İ. isimli şahıslar hakkında 600 TL para cezası uygulandı. Kurbağalar ise doğal yaşam alanlarına bırakılmak üzere Gerger ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut projesinde son durum nedir?
    1. Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut..
    2. Yusuf Kaplan çok sert çıktı: Onları da..
    3. ANALİZ - Tunus’ta bir devrin sonu
    4. Altın fiyatları
    5. Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834..
    6. Siyam ikizleri tercih yapamadı
    7. Yer: Sultangazi! Genç kızın korku dolu..
    8. Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü
    9. Görme engelli judoculardan 6 madalya
    10. Meram’da kurban satış ve kesim yerleri..
    11. Fenerbahçe’nin Audi Cup kadrosu belli..
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli..
    13. Makinist yazar gelecek nesillere örnek..
    14. Sarıgöl’de Kur’an Kursu öğrencilere..
    15. Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Bolu 10. Geleneksel Rahvan At..
    17. TOKİ Rize Çamlıhemşin kura çekiliş..
    18. İsrail güçleri Gazze sınırında 2..
    19. Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali..
    20. Ortak tarihi mirası canlandıran..
    21. Adıyaman’da araç içerisinde torba..
    22. Buca’da Rahvan coşkusu
    23. Orta Doğu'da koleksiyonların gözdesi..
    24. Kıbrıs gazisi amansız hastalığa yenik..
    25. Kaymakam Okatan, yol bakım onarım..
    26. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne..
    27. Eski Meclis Başkanı Bozbeyli için..
    28. Roma Cengiz Ünder için kararını verdi!
    29. Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu..
    30. Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu..
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!