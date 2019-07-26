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Adıyaman’da araç cami duvarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce refüje daha sonra ise cami duvarına çarparak durabildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:30
Adıyaman’da araç cami duvarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce refüje daha sonra ise cami duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Musa A., idaresindeki 02 FP 368 plakalı hafif ticari araç, Karapınar Caddesi Türkiye Petrolleri Camisi yanında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra ise cami duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücü Musa A., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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