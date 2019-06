Adıyaman’da Akua park bu yıl da hizmete açıldı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yaz aylarında hizmete açılan akua park bu yılda vatandaşa hizmet vermeye devam edecek.

Sosyal yaşam ve spora önem veren Adıyaman Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda bünyesinde bulunan Fatih Mahallesindeki akua parkı vatandaşın hizmetine açtı.

Haftanın her günü sabah saat 10.00 da başlayıp, akşam saat 17.00’a kadar halkın hizmetine açık olacak olan akua parkın işleyişi hakkında bilgiler veren belediye yetkilileri, “Parkımız tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Her seans 1 buçuk saat olacak ve her seans 5 TL olarak ücretlendirilecek. Havuzumuzdan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey hijyene önem vermeleri ve bonelerini yanlarında bulundurmaları” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi’nin hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ise çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.