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Adıyaman'da 900 arı kovanı dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan:"Organik arıcılıkta Adıyaman'ı bir marka haline getirmek istiyoruz. 2023'e kadar 100 bin arı kovanı hedefliyoruz"

21 Şubat 2019 Perşembe 12:01
Adıyaman'da 900 arı kovanı dağıtıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, organik arıcılıkta kenti bir marka haline getirmek istediklerini belirterek, "2023'e kadar 100 bin arı kovanı hedefliyoruz." dedi.

İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Organik Arıcılık ve Organik Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılması ve İnovatif Yöntemlerle Arı Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele" projesi kapsamında 30 üreticiye 30'ar arı kovanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek binasında düzenlenen dağıtım programında konuşan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, projeyle arı üreticilerine 900 arı kovanı dağıttıklarını söyledi.

Kentte organik arıcılığı geliştirmek istediklerini belirten Alan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde genelde konvansiyonel arıcılık yapılıyor. Bu projeyle 30 arı üreticisini konvansiyonel arıcılıktan organiğe geçireceğiz. Her bir arıcımıza organik polen tuzaklı 30 ana arı, 30 kilogram temel petek, bir de bir yıllık kontrol sertifikası ücreti vermiş olacağız. Sonbahar döneminde alacağımız analizlerle herhangi bir hastalık olursa organik ilaç, hastalık yok ise de arıların kış döneminde ölümlerinin önüne geçebilmek için yem katkı maddeleri (premiksler) dağıtmış olacağız. Organik arıcılıkta Adıyaman'ı bir marka haline getirmek istiyoruz. 2023'e kadar 100 bin arı kovanı hedefliyoruz. Bugün 100 bin dekar alan badem hedefinden 74 bine ulaştık. Arı kovanında da şu an dağıtımla 77 bine ulaşmış olacak."

Arı üreticisi Mehmet Yiğit ise merkeze bağlı Rezip köyünde yaklaşık 8 yıldır arıcılık yaptığını ifade etti.

Arıcılığa merak ederek başladığını ifade eden Yiğit, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği arıcılık kurslarına katılıp sertifika sahibi oldum. Ayrıca il müdürlüğünün arı kovanı desteğinden faydalandım. Arıcılığa devam etmek istiyorum. Şu an dağıtılan arı kovanlarından faydalandım. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Programın sonunda 30 çiftçiye 30'ar arı kovanı verildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:01
  1. Adıyaman
  2. Arı Kovanı
  3. arı üreticileri
  4. dağıtım

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