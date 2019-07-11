Adıyaman’da 33 mahalle muhtarına bilgisayar

Adıyaman Belediyesi tarafından 33 mahalle muhtarına verilmek üzere satın alınan bilgisayarların dağıtımına başlandı.

Muhtarların halka daha iyi hizmet sunabilmek için Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın talimatıyla satın alınan masaüstü bilgisayarlar, Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtarlara teslim ediliyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşların işlerini daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla muhtarlara masaüstü bilgisayar hediye ettiklerini söyledi. Kılınç, “Muhtarlarımız, belediyemizin mahallelerdeki temsilcisidir. Bundan dolayı bizler için çok önemli ve değerliler. Onların isteğini mahalle sakinlerimizin isteği bilip taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda 33 mahalle muhtarımıza verilmek üzere masaüstü bilgisayarı aldık ve onlara hediye etmeye başladık” diye konuştu.

Hediye edilen bilgisayarları alan mahalle muhtarları ise yaptıkları konuşmada, çağın gereği olan bilgisayarın hem kendilerinin, hem de vatandaşın işini kolaylaştıracağını dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.